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قال خالد شعيب محافظ مطروح إن ورش العمل بمهرجان التمور المقام في واحة سيوة تهدف إلى تبادل الخبرات وطرح مزيد من الرؤى والمقترحات لتطوير صناعة التمور، من أجل المصلحة العامة نحو غداً أفضل.

وأشاد محافظ مطروح نجاح معرض التمور السابع في اليوم الأول من تعاون ومشاركة من الدول العربية والصديقة التى تعبر عن روح التألف وعلاقات التعاون بيننا جميعا من أجل المصلحة العامة.

وتفقد المحافظ أروقة المعرض برفقة الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى من دولة الإمارات، والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذى لمركز الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة.

واستمع خلال الجولة عن أحدث الطرق في التغليف والتعبئة وأساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل ومبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات.