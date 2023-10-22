ألمانيا: اختيار المفردة الإنجليزية Goofy كمفردة العام الشبابية في 2023

وقع الاختيار على مفردة Goofy الإنجليزية لتكون "مفردة العام الشبابية" لعام 2023 في ألمانيا.

جاء ذلك في التصويت الذي أجرته دار نشر لانجنشايت الألمانية حيث حصلت هذه المفردة على تأييد نحو 39% من الأصوات بين أعلى ثلاث مفردات.

وخلال النسخة الخامسة والسبعين من معرض فرانكفورت للكتاب، تم الإعلان اليوم الأحد لأول مرة مباشرة على الهواء عن المفردة الفائزة التي تعني الشخص الأحمق أو الأبله أو السلوك الذي يثير ضحك الآخرين.

كان شباب شاركوا في التصويت في عدة جولات منذ السابع من يونيو الماضي على الكلمة الشبابية التي يفضلونها. وتألف إجمالي عدد المشاركين في التصويت من ستة أرقام كبيرة، وهو عدد قياسي لم يحدث من قبل حسبما ذكرت الدار.

واقتصر تقييم الأصوات فقط على الشريحة العمرية بين 10 و20 عاما.

وجاء في المركز الثاني والثالث مصطلحا «Side eye» و«NPC»، ويُقْصَد بمصطلح «Side eye» نظرة متشككة حيال شخص أو موقف ما. أما مصطلح «NPC» وهو اختصار لعبارة «Non-player-character» وهي وصف للشخص الذي يكتفي بالإدراك السلبي حيال ما يحدث حوله.

تجدر الإشارة إلى أن المفردة التي فازت بمفردة العام الشبابية في 2022 كانت مفردة «smash« وتعني "بدء شيء" مع شخص أو "جرجرة" شخص.

يذكر أن مفردة Goofy التي جاءت في المركز الأول، تعرفها الأجيال الأكبر سنا أيضا إذ إنها معروفة منذ عام 1939 كشخصية كوميدية "بندق" من ابتكارات استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، وكانت شخصية (جوفي) "بندق" معروف كصديق وفي لميكي ماوس وتتسم شخصيته بالسذاجة والحمق.

وتختار دار نشر لانجنشايت كلمة العام الشبابية منذ عام 2008، وأصبح من الممكن للشباب اعتبارا من عام 2020 إدخال الكلمات المرشحة واختيارها بأنفسهم، بينما كان اختيار الكلمة الفائزة يتم عن طريق لجنة تحكيم قبل هذا التاريخ.

وأنيط إلى لجنة مهمة متابعة الالتزام بالمعايير المحددة بغرض عدم السماح بترشيح مفردات عنصرية أو جنسية أو تشير دلالتها إلى رهاب المثلية الجنسية.