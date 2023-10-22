مسئول بالجالية اليهودية في برلين: كثير من اليهود يشعرون بالخوف هنا

صرح مفوض شئون معاداة السامية بالجالية اليهودية ببرلين، بأن هناك شعورا متزايدا بالخوف بين اليهوديات واليهود في برلين.

وقال زيجمونت كونيجسبرج لصحيفة "راينيشه بوست" في تصريحات تم نشرها على الموقع اليوم الأحد: "الأجواء لدينا بشكل عام محتدمة للغاية. كثير من اليهوديات واليهود يشعرون بالخوف من احتمالية تعرضهم لهجمات".

وأضاف: "كون أنه يتم وضع علامة بنجمة داود على منازل يسكنها يهود ببرلين، فذلك سيكون له بعد جديد تماما.. ستكون المرة الأولى من الأساس في ألمانيا منذ الحكم النازي أن يحدث ذلك في ألمانيا مجددا. يذكر ذلك جاليتي بقوة بالوقت المروع عندما قتل النازيون ملايين اليهود.. آنذاك بدأ الأمر بوضع نجمة داود على المساكن وواجهات العرض، ثم استلزم الأمر حياكة النجمة على الملابس، وانتهى الأمر بغرف الغاز".

وتابع أن مستوى التهديد في برلين تفاقم خلال الأسبوعين الماضيين، لافتا إلى أنه كان لذلك عواقب على سلوك اليهود، وقال: "لم يعدوا يرتدون الكيباه في الشارع، ولا يقرأون كتبا باللغة العبرية أو غيرها من وسائل الإعلام العبرية"، وأضاف أن كثيرين لم يعدوا يجرؤون على التحدث بالعبرية في الأماكن العامة.

وأوضح أن الجالية اليهودية تحاول التصدي لذلك، وقال: "بصفتنا الجالية اليهودية أطلقنا الآن حملة (نحن نحمي الحياة اليهودية) بهاشتاج يحمل نفس العبارة على فيسبوك.. إننا نناشد المواطنات والمواطنين إظهار التضامن مع أصدقائهم اليهود".

وتابع كونيجسبرج: "الأوساط السياسية تساندنا بشكل موثوق. وكثير من الأشخاص يعبرون عن تعاطفهم. فعلى سبيل المثال تشكلت الأسبوع الماضي سلسلة بشرية أمام المعبد الذي تمت مهاجمته في برلين. مثل هذا الشيء يشعرنا بالراحة".