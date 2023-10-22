تقارير: أكثر من ألف مدني بين القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، نقلا عن الشرطة الإسرائيلية، بأن 1033 مدنيا، من بين القتلى الذين سقطوا في إسرائيل، جراء الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ووفقا للتقارير، "لم يتم التعرف بعد على نحو ربع الضحايا من المدنيين، بسبب الحروق الشديدة وتدنيس جثث القتلى".

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل 307 من جنوده.

ووفقا للأرقام السابقة، فأن حصيلة القتلى في إسرائيل تقدر بـ 1340 قتيلا. إلا أنه على الرغم من ذلك، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بمقتل ما لا يقل عن 1400 شخص.

ومن غير الواضح سبب اختلاف أعداد القتلى.