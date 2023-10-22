أكد حسام المندوه، أمين الصندوق بمجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك أن هناك رغبة في تغيير الصورة الذهنية عن إدارات الأبيض، مُشيرًا إلى أنه سيتم العمل على استثمار أصول النادي.

وقال المندوه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "جزء من برنامجنا الانتخابي كان رغبتنا في تغيير الصورة الذهنية عن تعاملنا مع بعضنا البعض داخل النادي، ونتمنى الآن أن يحل الاستقرار في نادي الزمالك".

وأضاف: "مشروع فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر؟ لدينا الأرض والعلامة التجارية، وهذا يمكن استغلاله في زيادة الموارد. المشروع بالفعل ضمن أولوياتنا وبدأ هشام نصر، نائب رئيس النادي العمل عليه".

وتابع: "بشكل عام سنعمل على استثمار أصول النادي من أجل تحسين الموارد المالية للنادي، وسيساعدنا في ذلك هاني شكري، عضو مجلس الإدارة".

وأتم حسام المندوه تصريحاته قائلًا: "يجب توزيع الإنفاق بشكل جيد في الزمالك، فهناك ديون لجهات ومستحقات للاعبين والموظفين، والقضية ليست أن يحصل الكل على مستحقاته فورًا، بل في كيفية ضمان حصوله على مستحقاته تأكيدًا على الثقة المتبادلة".

يُذكر أن مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك يضم حسين لبيب رئيسًا للمجلس، وهشام نصر، نائبًا للرئيس، وحسام المندوة، أمينًا للصندوق، بالإضافة لعضوية أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.