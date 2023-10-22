 فحص 140 مواطنا في قافلة طبية بالجمالية بقنا - بوابة الشروق
الأحد 22 أكتوبر 2023 10:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

فحص 140 مواطنا في قافلة طبية بالجمالية بقنا

حمادة عاشور
نشر في: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 10:22 م | آخر تحديث: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 10:22 م

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم الأحد، عن نجاح قافلة الباطنة التي نظمتها مديرية الشئون الصحية، في قرية الجمالية بمركز قوص جنوب المحافظة، في الكشف على 140 مواطنًا.

وأوضح بدران، أن القافلة شملت فريق طبي متخصص في الباطنة بهدف توقيع الكشف على المواطنين، والاطمئنان علي سلامتهم وإعطاءهم الأدوية المناسبة بالمجان.

وأشار إلى أن القوافل بمركز قوص تقدم خدمات التوعية الصحية للمترددين عليها حول انتقال الأمراض والتصدي لها، وضرورة الالتزام بالبعد عن مصادر العدوى والنظافة المستمرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك