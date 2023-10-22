مهرجان للقفز الحر بالمظلات يستعد لإبهار العالم في الأقصر

في حدث غير مسبوق، ستشهد الأقصر استضافة مهرجان Sky Seekers7، وهو أكبر حدث في رياضة القفز الحر بالمظلات في مصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع الاتحاد المصري للقفز بالمظلات.



ومن المقرر أن ينطلق المهرجان من أعلى معبد حتشبسوت في البر الغربي بالأقصر يوم 31 أكتوبر المقبل؛ وذلك لإظهار روعة وعظمة حضارة الفراعنة.



ويهدف المهرجان إلى نشر ثقافة رياضة القفز الحر بالمظلات بين الشباب والمجتمعات المختلفة، وكذلك إلى جذب انتباه العالم لإمكانيات مصر في استضافة وتطوير السياحة الرياضية.



ويشارك في المهرجان 60 قافزا محترفا من أكثر من 11 دولة حول العالم، وسيقفزون من ارتفاع 15 ألف قدم، وستستغرق عملية القفز 8 أيام وستتضمن 16 رحلة جوية، وسيلامس كل قافز التاريخ عند هبوطه على بعد 30 مترا من هرم خفرع.