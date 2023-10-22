منظمة يهودية تلغي فعالية لفائز بجائزة بوليتزر بسبب تنديده بعنف إسرائيل ضد غزة

ألغت منظمة يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية فعالية لأحد الفائزين بجائزة "بوليتزر" المرموقة بسبب تنديده بعنف إسرائيل ضد غزة.

وقال الكاتب الحائز على جائزة "بوليتزر"، فيت تان نجوين، أمس السبت، إن منظمة يهودية في مدينة نيويورك ألغت فعالية لقراءة أحد أعماله، الجمعة الماضية، دون تفسير، وذلك بعد يوم من إعلانه توقيع رسالة مفتوحة تندد "بالعنف العشوائي" الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف نجوين، في منشور عبر حسابه على "إنستجرام" إن مركز "92 إن واي" أبلغه بإلغاء الفعالية في الثالثة عصرا أمس الأول.

وكتب نجوين: "تحدثوا معي عن تأجيل (الفعالية) دون إبداء أي سبب، ولم يتم تحديد موعد آخر، ولم يُطلب مني ذلك مطلقا... لذلك فهو في الواقع إلغاء".

وتابع : "يقول البعض في تعليقات بوسائل التواصل الاجتماعي إنهم سمعوا عن تهديد بوجود قنبلة. لم أسمع شيئا كهذا من موظفي 92 إن واي".

وقال نجوين في منشوره إنه وقع وغيره من الكتاب على الرسالة المفتوحة؛ لأن سياسة إسرائيل ستفضي حتما إلى موت المدنيين، مضيفاً: "هذا خطأ ويجب أن يتوقف".

وأعربه عن تأييده "الشديد" (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) التي تدعو إلى ممارسة ضغط اقتصادي على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد متحدث باسم المركز تأجيل الفعالية خلال تصريحات لوكالة "رويترز"، مرجعاً ذلك إلى موقف نجوين من إسرائيل بالإضافة إلى هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مقاتلو حركة حماس الفلسطينية، واستمرار احتجاز الأسرى.

وأضاف المتحدث: "بالنظر إلى التعليقات العامة للمؤلف المدعو بشأن إسرائيل... شعرنا أن مسار العمل الذي يتسم بالمسئولية هو تأجيل الفعالية بينما نأخذ بعض الوقت لتحديد أفضل السبل لاستخدام منصتنا ودعم مجتمع 92 إن.واي بأكمله".

وكان من المقرر أن يتحدث نجوين، الأستاذ الجامعي والكاتب الأمريكي من أصل فيتنامي، في أحد المراكز الثقافية في مانهاتن في الثامنة من مساء أمس الأول.

وكانت روايته "ذا سيمباثايزر" (المتعاطف) قد فازت بجائزة بوليتزر للرواية عام 2016. ويصف المركز نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه "منظمة تفتخر بأنها يهودية".