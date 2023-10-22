الشرطة الإسبانية: مقتل ألماني على يد مواطنه بسبب ديون بـ1200 يورو

أعلنت الشرطة الإسبانية في مايوركا تفاصيل جديدة عن واقعة قتل ألماني على يد ألماني آخر وذلك بعد مضي يومين على هذه الجريمة.

وذكرت الشرطة في بيان صادر في بالما اليوم الأحد أن الشجار القاتل كان يتعلق بمديونيات مالية وأن الجاني المحتمل يبلغ من العمر 27 عاما.

وكان تم القبض على الجاني المحتمل في الساعات المبكرة من صباح أول أمس الجمعة وذلك بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة، وتم القبض عليه بالقرب من مسرح الجريمة وهو حانة في منطقة بيلرمان.

وكشفت الشرطة أن الجريمة وقعت أمام أعين العديد من المعارف المشتركين للرجلين.

وحسب تقارير وسائل الإعلام في الجزيرة الترفيهية الإسبانية، فقد أقدم الجاني على طعن المجني عليه (37 عاما) بسبب 1200 يورو. وكتبت صحيفة "دياريو دي مايوركا" أن الجاني المحتمل ينحدر من برلين وأن من المنتظر أن يمثل أمام قاضي تحقيقات اليوم.

وأفادت البيانات الرسمية بأن كلا من الجاني والمجني عليه يعيشان بشكل دائم في الجزيرة وأنهما كان مسجلين هناك. وذكرت تقارير إعلامية أن سائق سيارة أجرة عثر على المجني عليه الذي كان ينزف دما بعد وقت قصير من الشجار.

وذكرت خدمة الإنقاذ على منصة "إكس" أن معاوني الطوارئ تمكنوا فقط من التثبت من وفاة المجني عليه عند وصولهم إلى المكان.

وقالت الشرطة إن المجني عليه يحمل أيضا جواز سفر تابعا لجمهورية الدومينيكان في منطقة الكاريبي.