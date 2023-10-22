محكمة إيرانية تعاقب صحفيتين بالسجن في تهم ترتبط بقضية مهسا أميني

أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الأحد، أحكاماً بالسجن لفترات طويلة ضد صحفيتين في تهم ترتبط بتغطيتهما لقضية الفتاة الإيرانية الكردية مهسا أميني، التى توفيت بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق العام الماضي.

وأشعل وفاة أميني (22 عاما) في سبتمبر العام الماضي، بعد احتجازها بدعوى انتهاك قواعد الزي الإسلامي، فتيل احتجاجات شعبية استمرت لأشهر في أنحاء إيران، بحسب وكالة "رويترز".

وأفادت وكالة (إرنا) الإيرانية بأن نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، حُكم عليهما بالسجن لمدة 13 و12 عاما، على التوالي، في تهم من بينها: التواطؤ مع الحكومة الأمريكية والعمل ضد الأمن القومي، وهي تهم ينفيها محامو الصحفيتين.

وذكرت الوكالة الإيرانية أنه "تم الحكم عليهما بالسجن سبع سنوات وست سنوات على التوالي بتهمة التواطؤ مع الحكومة الأمريكية المعادية، وحُكم أيضاً على كل منهما بالسجن خمس سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي، إلى جانب حكم بالسجن عام لكل منهما بتهمة الدعاية ضد النظام".

وألقي القبض على حامدي بعدما التقطت صورة لوالدي أميني وهما يعانقان بعضهما البعض في أحد مستشفيات طهران، حيث كانت ترقد ابنتهما في غيبوبة، فيما تم القبض على محمدي بعد أن غطت جنازة أميني في مسقط رأسها بمدينة سقز الكردية حيث بدأت الاحتجاجات.

وأشارت "إرنا" إلى أن "الأحكام الصادرة" يمكن الطعن عليها. أما إذا تم تأكيد العقوبة، سيتم خصم المدة التي قضتها الصحفيتين بالفعل في سجن إيفين.