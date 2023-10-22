فاينانشيال تايمز: أوروبا تدرس ما إذا كانت ستمدد سقف أسعار الغاز

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن أوروبا تدرس ما إذا كانت ستمدد سقف أسعار الغاز الطارئ، الذي تم تطبيقه في وقت سابق هذا العام، بسبب المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط الأنابيب، ربما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار هذا الشتاء.

ولم يكن هناك "مؤشر على آثار سلبية" منذ استحداث سقف للأسعار، حيث تراجعت أسعار الغاز بواقع 90% تقريبا عن السعر، العام السابق، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال دبلوماسيون ومسئولون بارزون بالاتحاد الأوروبي للصحيفة، أن التراجع في أسعار الطاقة والارتفاع القياسي في تخزين الغاز، ربما لا يكون كافيا لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو عمليات التخريب المحتملة للبنية التحتية للغاز.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحا الشهر المقبل، حول طبيعة الإجراءات، التي يتعين تمديدها، حسب التقرير.