المهن السينمائية واتحاد الفنانين العرب يشيدان بالبث المشترك لدول عربية وآسيوية لدعم فلسطين

بعث المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب ونقيب المهن السينمائية، برقية شكر وتقدير إلى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، على المبادرة الرائدة والتي تتمثل في انطلاق البث المشترك لـ49 دولة عربية وإسلامية تابعة للاتحاد.

وجاء نص البرقية على النحو التالي: "في لحظات تاريخيّة وعصيبة يمر بها الوطن العربي والأمة الإسلامية وفي ظل هجمات عدوانية شرسة ومجازر يرتكبها الصهاينة في حق غزة العزة والأقصى المبارك، فقد انطلقت مبادرتكم الإنسانية الرائدة والتي تمثلت في تظاهرة إعلامية لم تحدث منذ قرابة خمسين عاماً لدعم فلسطين الأمة، وانطلاق البث المباشر والمشترك لـ49 دولة من دول إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاستكم وبالتعاون مع التليفزيون الفلسطيني".

وأضاف: "تحية تقدير واحترام وإجلال للمبادرة العزيزة، والتي تؤكد على اللحمة العربية والإسلامية والأفريقية والآسيوية".