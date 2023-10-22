أسقط البطل الروسي للوزن الخفيف إسلام ماخاتشيف، منافسه الأسترالي أليكس فولكانوفسكي، بالضربة القاضية في نزال جمع بينهما ليلة السبت في أبو ظبي، ضمن أمسية «UFC 294» للفنون القتالية.

وانتهت المعركة في منتصف الجولة الأولى بفوز ماخاتشيف بالضربة القاضية، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وعقب النزال، رفض «ماخاتشيف» الاحتفال بفوزه تضامنا مع فلسطين، قائلًا: «لن أحتفل بهذا النصر بسبب الأشياء الفظيعة التي تحدث في الحرب، فلسطين نحن نقف معك، كل دعائنا لك.. اوقفوا هذا.. اوقفوا هذا».

إسلام ماخاتشيف: "لن أحتفل بهذا النصر بسبب الأشياء الفظيعة التي تحدث في الحرب، فلسطين نحن نقف معك، كل دعائنا لك.. أوقفوا هذا.. أوقفوا هذا"

هكذا يكون التضامن مع الحق

وليس بالمساواة بين الضحية والجلادpic.twitter.com/db57NC5yDK — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) October 21, 2023

وبهذا الفوز، احتفظ ماخاتشيف بحزام بطولة «UFC» للوزن الخفيف.

وهذه هي المرة الثانية التي يدافع فيها البطل الروسي عن حزام الوزن الخفيف في مسيرته.

وحقق ماخاتشيف البالغ من العمر 31 عاما، الفوز الـ25 في مسيرته مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، فإن هذه الهزيمة هي الثالثة لفولكانوفسكي البالغ عمره 35 عاما في مسيرته، التي حقق فيها 26 انتصارا.