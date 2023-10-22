ماجد عبدالفتاح: سفير إسرائيل يسب مجلس الأمن ويتعامل ببجاحة مع الأمم المتحدة

علق السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، على بيان الخارجية الإسرائيلية الأخير، والذي صرحت فيه تل أبيب بأنها «مستمرة في القيام بما هي مكلفة به، وتنتظر من المجتمع الدولي الاعتراف بكفاحها».

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت: «مش عاوز أقول كلمات قبيحة في مداخلة متلفزة، لكننا اعتدنا مثل هذه البيانات القبيحة من جانب إسرائيل»، وفقًا لتعبيره.

ونوه أن «سفير إسرائيل يسب مجلس الأمن، ويتعامل بمنتهى البجاحة والصفاقة مع الأمم المتحدة»، مضيفًا: «وصلت به الدرجة لسب مجلس الأمن ويقول: (لا تتحدثوا معي بل تحدثوا مع حماس وإيران والأطراف الأخرى لأن إسرائيل دولة ذات سيادة وتمارس حق الدفاع عن النفس)»، بحسب وصفه.

وأكد أن «مبدأ الدفاع الشرعي عن النفس لا يُطبق على المحتل»، موضحًا أن الاحتلال تطبق عليه مبادئ القانون الدولي الإنساني لو اُرتكب أي عمل عسكري ضده.

وذكر أن المبادئ تشمل: التمييز بين الأهداف المدنية العسكرية، والحيلولة دون تحقيق خسائر مدنية أو بشرية، والتناسب بين الهجمات والرد، منوهًا أن «استغلال الدفاع الشرعي عن النفس وتحويله إلى عقاب جماعي للشعب الفلسطيني غير مقبول».