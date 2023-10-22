غدا مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل التعاون الفني والإعلامي بين الصين ومصر

يقام في تمام الثالثة ظهر غد الثلاثاء، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل التعاون الفني والإعلامي الصيني المصري.

بحضور وفد رفيع المستوى من الصين، وعدد من ممثلي القنوات المصرية والتليفزيون المصري، منهم خالد فتح الله مدير معهد الإذاعة والتليفزيون، خالد الإتربي رئيس قناة الفضائية المصرية، ريم الحسيني مدير مكتب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، محمد العمري رئيس شركة صوت القاهرة الأسبق وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإبراهيم علوان كبير مخرجي القناة الثالثة، وعمرو السعيد مدير التدريب بمعهد الإذاعة والتليفزيون وعضو الهيئة الوطنية للإعلام.