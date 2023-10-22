 جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز بثلاثية على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني - بوابة الشروق
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جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز بثلاثية على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 12:54 ص | آخر تحديث: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 12:54 ص

فاز أتلتيكو مدريد على مضيفه سيلتا فيجو 3 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أتلتيكو في الفضل بالفوز لنجمه الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجل الأهداف الثلاثة في المباراة.

وجاء الهدف الأول لجريزمان من خلال ضربة جزاء في الدقيقة 29، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 70 سجل جريزمان الهدف الثالث لأتلتيكو، ليرفع فريقه رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الثاني مؤقتا، في انتظار ما ستفسر عنه نتائج باقي مباريات الجولة.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد سيلتا فيجو عند ست نقاط في المركز الثامن عشر.


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