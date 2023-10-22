 وقفة احتجاجية لمحاميي دمياط تأييدا للشعب الفلسطيني وتضامنا مع قرارات الدولة المصرية - بوابة الشروق
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وقفة احتجاجية لمحاميي دمياط تأييدا للشعب الفلسطيني وتضامنا مع قرارات الدولة المصرية

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 6:02 م | آخر تحديث: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 6:02 م

نظمت نقابة المحامين الفرعية بدمياط، وقفة تضامنية بمقر محكمة دمياط الابتدائية وسط مدينة دمياط، لدعم الشعب الفلسطيني وتأييد قرارات الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وقال ياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط، خلال الوقفة التضامنية، إن نقابة المحاميين تعلن دعمها لقرارات الدولة المصرية، في دعم القضية الفلسطينية، إضافة إلي مطالبتهم بتطبيق القانون الدولي ومنع قصف المدنيين، وكذلك التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدا حرص أعضاء الجمعية العمومية لنقابة محامين دمياط، على المشاركة اليوم في هذه الوقفة التضامنية تأييدا للشعب الفلسطيني، كما أعلنت النقابة رفضها للتهجير القسري للشعب الفلسطيني،

وأعلن «أبوهندية» جاهزية نقابة محامين دمياط، لتقديم الدعم بكل أشكاله لأشقائنا في غزة، مؤكدا أن النقابة سيكون لها دورا في دعم غزة بالمساعدات الإنسانية خلال الفترة المقبلة، وأن ما قدمه المحاميين اليوم، واجب حيال دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن كل أطياف الشعب تؤيد قرارات الدولة المصرية في دعمها للقضية الفلسطينية.

وشهدت الوقفة هتافات رددها أعضاء النقابة أمام محكمة دمياط، منها «فلسطين عربية .. مش هنبيع القضية»، «لا تهجير ولا توطين .. الأرض أرض فلسطين».


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