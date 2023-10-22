إندونيسيا تواصل جهود الوقاية من جدري القرود

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تواصل حكومة جاكرتا الإقليمية ووزارة الصحة، جهود الكشف والوقاية لوقف انتشار فيروس جدري القرود "ام بوكس" في إندونيسيا، وخاصة جاكرتا.

وقالت نبيلة سلامة، مديرة وحدة المراقبة والأوبئة والتحصين بمكتب صحة جاكرتا إن "الطرفين يواصلان بذل أقصى الجهود لمنع حدوث تفش لجدري القرود".

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن سلامة قولها إنه لتحقيق هذا الهدف، أجرى الطرفان أولا جهود الكشف المبكر من أجل العلاج. كما أصدرت الحكومة خطابا دوريا يستهدف زيادة الوعي بجدري القرود في إندونيسيا.

وأوضحت نبيلة سلامة أن اكتشاف حالات نشطة ليس مرتبطا فقط بالمخالطين المباشرين ولكن أيضا من لديهم أعراض وجاؤوا إلى المرافق الصحية لإجراء فحص "بي سي ار" على الفور إذا كانت تنطبق عليهم معايير الاشتباه.

وأوضحت أنه إذا كانت النتيجة إيجابية، سيتم إجراء فحص التسلسل الجينى الكامل بناء على تعليمات وزارة الصحة.