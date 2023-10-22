 شولتس: 80% من الكهرباء بألمانيا ستأتي من مصادر متجددة بحلول 2030 - بوابة الشروق
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شولتس: 80% من الكهرباء بألمانيا ستأتي من مصادر متجددة بحلول 2030

د ب أ
نشر في: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 12:23 ص | آخر تحديث: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 12:23 ص

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قناعته بأن 80% من الكهرباء في ألمانيا ستأتي من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وقال شولتس اليوم السبت في إيسن فعالية خاصة بالموظفين في شركة الطاقة "آر دبليو إي": "نحن نحقق السرعة، نحن نحرز تقدما، يمكننا الوصول إلى هناك".

وأشار إلى الارتفاع الحاد الأخير في عدد التراخيص لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقال: "الآن علينا أن نتأكد من أنها ليست مرخصة بسرعة فحسب ، بل يتم بناؤها بسرعة أيضا".

ومضى شولتس يقول إن الحكومة الألمانية تعمل على ضمان أن إمدادات الطاقة "ستظل آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة".

يشار إلى أن "آر دبليو إي" هي أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا.

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