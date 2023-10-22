هيئة البث الإسرائيلية: الجيش مستعد لبدء العملية البرية في غزة لكن نتنياهو يؤجلها

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال مستعد لبدء العملية البرية في قطاع غزة.



ونقلت وسائل إعلام عن هيئة البث تأكيدها، مساء الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وراء التأجيل لاعتبارات سياسية.



يأتي هذا فيما أكّد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للمناورة البرية، موضحا أن عمله جارٍ وفقا للأهداف التي يضعها المستوى السياسي.



وأضاف أن جيش الاحتلال يوسع نطاق وتسارع عملياتها وحجمها في قطاع غزة تمهيدا للمرحلة التالية من الحرب.



ولفت إلى إجلاء سكان 14 بلدة في شمال إسرائيل خوفا من التداعيات الأمنية.



ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها.



وأسفر هذا العدوان عن تسجيل نحو 4800 شهيد، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.