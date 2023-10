المفوض العام لأونروا: يجب السماح بدخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة فورا

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن الوقود المتوفر لدى الوكالة الأممية سينفد في غضون 3 أيام.

وأوضح في بيان، مساء الأحد، أن نفاد الوقود يعني عدم إمكانية توافر المياه الصالحة للشرب، ويعيق استمرار عمل المستشفيات والمخابز، كما أنه يمنع وصول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف: «أونروا هي أكبر جهة فاعلة إنسانية في قطاع غزة، وبدون الوقود فإننا سوف نخذل سكان غزة الذين تتزايد احتياجاتهم كل ساعة، ولا يمكن أن يحدث هذا».

ودعا كل الأطراف إلى السماح بدخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة فورًا، موضحًا أن الوكالة تستضيف حاليًا أكثر من نصف مليون شخص، من أصل حوالي مليون نازح في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأعرب عن ترحيبه بتسيير قافلة مساعدات إنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح أمس، ذاكرًا في الوقت نفسه أن غزة بحاجة إلى خط إمداد إنساني متواصل وموسع.

🆘 @UNRWA will run out of fuel in three days



Without fuel, there will be no water, no functioning hospitals and bakeries.



Without fuel, there will be no humanitarian assistance.



No fuel will further strangle the children, women and people of 📍#Gazahttps://t.co/oXO5a2o6Dv pic.twitter.com/PeIf8o1LQF