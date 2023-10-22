علق الإعلامي خيري رمضان، على الجدل الحاد الذي دار بين النجمة المصرية أنغام وأفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الاسرائيلي حول الوضع في غزة، معقبًا: "أفيخاي أدرعي يذكرني بجلد الفار الميت".

وأوضح "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن افيخاي أدرعي يحاول أن يلعب دور الصديق، وأنه يظهر دائمًا وهو يبستم ويريد أن يظهر في شكل الصديق رغم ما يتعرض له من حملات انتقاد حادة من العالم العربي.

وتابع: "الفنانة المصرية أنغام ادتله على دماغه"، مشددًا على أن موقف أنغام وانتقاد إفيخاي أدرعي كان قوي وكبير، مشيرًا إلى أن خطاب أنغام يتبناه شعوب العالم، وهناك تظاهرات في كل دول العالم وهناك مواطنون في كل دول العالم تخرج لتطالب بوقف إطلاق النار على قطاع غزة.