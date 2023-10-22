صلاة الغائب وحداد بجامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، وقفة دقيقة حداد وصلاة غائب على شهداء الشعب الفلسطيني، التي طالتهم يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وذلك بحضور الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، والوكلاء، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور عربى كشك، رئيس الجامعة، تضامن أسرة الجامعة وتأييدها الكامل لقرارات الدولة المصرية والقيادة السياسية، والتضامن مع الشعب الفلسطينى وحقه فى الدفاع عن وطنه، والتنديد بالقصف الغاشم للاحتلال واستهدافهم للمنازل، والمستشفيات وقتل الأطفال والمدنيين الأبرياء.

وبعد الانتهاء من صلاة الغائب تعالت أصوات الدعاء للشهداء الفلسطينيين، والدعاء لنصرة الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك حرصًا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين امتدادا لدور الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

كما نظمت الجامعة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وحرص الجامعة على التضامن معهم، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف.