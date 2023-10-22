الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ في حماس خلال غارات ليلية على غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ في حماس خلال غارات ليلية على غزة.

وقال في إحاطته اليومية، إن «عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس بلغ 212 حتى الآن»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

واستشهد القائد في حركة حماس طلال الهندي، في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة، مساء أمس السبت، كما نعت «حماس»، رئيس مجلس الشورى فيها بإقليم قطاع غزة أسامة المزيني، الذي استشهد إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وكان للمزيني حضور قوي في ملف صفقة تبادل الأسرى «وفاء الأحرار» عام 2011، والتي نتج عنها الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي جلعاد شاليط.

والخميس الماضي أعلنت الحركة استشهاد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة، جهاد محيسن، مع أفراد عائلته في منزلهم، أثناء ضربة جوية إسرائيلية بالقطاع.

والثلاثاء الماضي، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة حماس، مقتل عضو مجلسها العسكري العام وقائد لواء منطقة وسط غزة أيمن نوفل إثر قصف إسرائيلي؛ استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على غزة وقصف المناطق السكنية؛ مما أسفر عن استشهاد العشرات، حيث خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن أكثر من 4400 شهيد وأكثر من 15 ألف جريح، غالبيتهم أطفال ونساء.