تقرير: اختفاء 715 شخصا بشكل قسري خلال ستة أشهر من الحرب بالسودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحصت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري اختفاء 715 مدنيا بشكل قسري في السودان خلال ستة أشهر من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وطبقا لتقرير أصدرته المجموعة فإن التقرير شمل الفترة من 15 أبريل الماضي وحتى 15 تشرين الأول/أكتوبر الحالي كما شمل عدة مدن منها الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري والأبيض ونيالا والفاشر والجنينة وزالنجي.

وأثبت التقرير أنه تم إحصاء اختفاء 666 من الذكور منهم 650 بالغا و16 قاصرا، و 49 أنثى، 47 منهن بالغات و2 من القاصرات، مشيرا إلى احتمال تعرضهن للاغتصاب.

وبشأن الأطفال أكد التقرير اختفاء 18 طفلا منذ 15 أبريل ما يعد انتهاكا لعدة أحكام في اتفاقية الطفل.

وخلال شهور الحرب الستة حتى الآن سجل شهر مايو أكثر حالات الاختفاء القسري بتسجيل 141 حالة، بينما سجلت مدينة الخرطوم أعلى حالات الاختفاء بتسجيل 309 حالات تليها أم درمان 156 حالة والخرطوم بحري 130 حالة.

كما أفادت وحدة حماية المرأة والطفل، الحكومية، بالابلاغ عن 136 حالة اغتصاب لنساء في آخر تحديث للوحدة.