وجهت الإعلامية لميس الحديدي سؤالًا مُحرجًا، لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن ازدواجية المجتمع الدولي في تعامله مع الأزمة الأوكرانية والفلسطينية.

ورد خلال لقاء خاص له عبر تطبيق «زووم»، لبرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت: «أرفض هذا الاتهام ولا أستطيع قبول ذلك لأسباب بسيطة»، أولها أن المشروع الأوروبي يعتمد على السلام والتصالح وحقوق الانسان والكرامة الإنسانية والأسس والقيم الأساسية في الميثاق، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي حريص على ضمان تطبيق هذه المبادئ في كل مكان وبشكل دائم.

وأشار إلى أن روسيا تروج لأخبار زائفة، بغرض الهجوم على الاتحاد الأوروبي وممارسة الضغط على أوروبا، ولكن الاتحاد الأوروبي لا يقع في مثل هذا الفخ-على حد زعمه.

وعقب: «روسيا تسعى لإساءة استخدام هذه المحنة وتشتيت انتباه العالم على ما تفعله في حق الشعب الأوكراني، من خلال استهداف بنتيه التحتية باستمرار».

وفي سياق آخر، أكد أن الاتحاد الأوروبي لا يقبل فكرة تهجير الفلسطينيين، ويتفهم جيدا أسباب مصر فيما يتعلق بهذا الطرح، مضيفًا: «هذا واضح مصر لا تقبل مثل هذا الطرح، وكانت هناك مباحثات مع الرئيس السيسي حول هذا الجدل، وأنا على يقين أن الاتحاد الأوروبي متفهم لتلك الأسباب بالنسبة لمصر، ولا يقبل مثل هذا الموقف ولا نؤيد مثل هذه الفكرة».