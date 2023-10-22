مقتل رئيسة كنيس يهودي طعنا في الولايات المتحدة

أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على جثة رئيسة كنيس(يهودي) في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، صباح أمس السبت، مصابة بعدة طعنات.

وقال الكنيس في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "الضحية، سامانثا وول، كانت رئيسة كنيس إسحاق أجراي، الذي يقع في وسط مدينة ديترويت".

وأضاف الكنيس: "نشعر بالصدمة والحزن عندما علمنا بالوفاة غير المتوقعة لسامانثا"، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

ووفقًا لبيان صادر عن قسم شرطة ديترويت، تم استدعاء الشرطة صباح أمس السبت بشأن شخص ملقى على الأرض دون استجابة، وعند وصول عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، وجدوا "أثرا من الدم" يقود إلى منزل سامنثا.

وتعتقد الشرطة أن الجريمة وقعت داخل المنزل، وقالت السلطات الأمريكية إن الضباط عثروا على جثة سامنثا مصابة بعدة طعنات، وتم إعلان مصرعها في موقع الحادث.

وأفادت الشرطة بأن الدافع وراء جريمة القتل لم يعرف بعد.

من جهته، قال عمدة ديترويت، مايك دوجان إن وفاة وول "تركت فجوة كبيرة في مجتمع ديترويت".