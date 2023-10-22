حبس المتهمين باحتجاز عامل بسبب خلافات بينهم في بولاق الدكرور

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تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة احتجاز عامل على يد 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الامنية نجحت في تحرير العامل المحتجز، وأوضحت التحقيقات أن أجهزة الأمن انتقلت للشقة محل البلاغ، وتم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم كمية من مخدرى الآيس والهيروين.

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم باحتجاز العامل "مقيم بالوراق" لخلافات بينهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعود الواقعة فى إطار كشف ملابسات إستغاثة أحد الأشخاص محتجز داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وبالانتقال للشقة محل البلاغ تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم كمية من مخدرى الآيس والهيروين، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإحتجازعامل مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق لخلافات بينهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.