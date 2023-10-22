وزيرا دفاع السعودية وفرنسا يستعرضان التنسيق لتهدئة الأوضاع في المنطقة

استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، هاتفيا، التنسيق المشترك لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن "وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى اليوم السبت اتصالاً هاتفيا من وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتعاون القائم في المجالات الدفاعية، ومناقشة التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات في المنطقة، والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع فيها، إضافة إلى بحث آخر التطورات في غزة ومحيطها، وما يبذل من جهود دولية بشأنها.

وأكد وزير الدفاع السعودي "خلال الاتصال ضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على إيجاد الحلول لعودة الاستقرار للمنطقة، واستعادة مسار السلام؛ بما يتيح للشعب الفلسطيني حصوله على حقوقه المشروعة"، بحسب "واس".

ويأتي اتصال وزير الدفاع الفرنسي بنظيره السعودي بعد ساعات قليلة من اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" في وقت سابق اليوم السبت أن ولي العهد السعودي أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وشدد الأمير محمد بن سلمان" على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية".

كما أكد ولي العهد السعودي" على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية".