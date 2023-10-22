 الأوقاف: تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم لأهل غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف: تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم لأهل غزة

أحمد كساب
نشر في: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 4:33 ص | آخر تحديث: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 4:33 ص

أعلنت وزارة الأوقاف عن تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم من الأوقاف المصرية في إطار مساعدات الدولة المصرية لأهالي غزة.

وفتح معبر رفح البري الحدودي، أبوابه مع قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر.

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