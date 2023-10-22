الأوقاف: تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم لأهل غزة

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أعلنت وزارة الأوقاف عن تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم من الأوقاف المصرية في إطار مساعدات الدولة المصرية لأهالي غزة. وفتح معبر رفح البري الحدودي، أبوابه مع قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر.