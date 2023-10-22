كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تجري أول تدريبات جوية مشتركة على الإطلاق

أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي، أنه أجرى أول تدريبات جوية مشتركة ثلاثية مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، اليوم الأحد.

وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود الدول الثلاث لتعزيز التعاون الدفاعي وسط تزايد التهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقالت مصادر عسكرية كورية جنوبية، إن هذه هي أول تدريبات من نوعها تجريها الدول الثلاث مجتمعة، في حين أنها أجرت تدريبات ثنائية من قبل.

وشاركت في التدريبات الأخيرة مقاتلات من سلاح الجو الكوري الجنوبي، وسلاح الجو الأمريكي، وقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، والتي رافقت قاذفة قنابل استراتيجية أمريكية من طراز بي-52، والتي كانت قد هبطت في قاعدة جوية كورية جنوبية الثلاثاء الماضي.

وقامت القاذفة ذات القدرة النووية بهبوط نادر في كوريا الجنوبية بعد قيامها برحلة تذكارية في معرض تجاري دفاعي يقام كل عامين في سيونجنام، قرب سول، وإجراء تدريبات مشتركة مع المقاتلات الكورية الجنوبية.

وأكد سلاح الجو الكوري الجنوبي، أن الولايات المتحدة وحليفتيها في آسيا ستواصل تعزيز التعاون الثلاثي.