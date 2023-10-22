مدير مستشفى العودة: توافر كميات من الوقود تكفي بين 3 إلى 4 أيام كحد أقصى

قال مدير مستشفى العودة شمال غزة، الدكتور أحمد مهنا، إن مستشفيات قطاع غزة دون استثناء جميعها تعاني من أزمات كبرى تتمثل في النقص الشديد في المستلزمات الطبية والأدوية، لا سيما الأصناف المستخدمة في التخدير والطوارئ.

وأضاف، خلال تصريحات لـ«العربية» مساء اليوم، أن القطاع الصحي يواجه مشكلة أخرى صعبة تتمثل في النقص الشديد للوقود، قائلا: «هناك مستشفيات مهددة بالإغلاق خلال ساعات، وأخرى بالكاد يكمل السولار نهاية اليوم».

ولفت إلى إطلاق مستشفى الوفاء بقطاع غزة اليوم؛ مناشدة قبل إغلاق أبوابه نهاية اليوم حال عدم توفر السولار، مشيرا إلى توافر كميات من الوقود بمستشفى العودة تكفي بين 3 إلى 4 أيام كحد أقصى.

وأوضح أن المستشفى يتبنى خطة لتقليل وتوفير السولار المتوافر عبر إيقاف عمل مولدات الطاقة مدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاثة، لافتا إلى عدم توافر وقود بالمستودعات لتزويد المستشفيات.

وبشأن المساعدات المصرية التي وصلت معبر رفح منذ أمس وحتى اليوم، قال: «لم يبلغنا أحدا أن لدينا حصة، لأن المساعدات قد تكون مخصصة للمنطقة الجنوبية، بينما مستشفى العودة تقع على الحدود الشمالية للقطاع بالمنطقة المستهدفة من الغارات الصهيونية طوال الليل والنهار».

وأشار إلى تهديد جيش الاحتلال المستشفى؛ بضرورة إخلاء المرضى منذ عدة أيام، معقبا: «رفضنا الانصياع للبلاغ ونحن باقون في المستشفى».

ولفت إلى تقديم المستشفى الخدمات للجرحى والمصابين، فضلا عن خدمات التوليد، قائلا: «نحن المستشفى الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة، لا نسطيع الإخلاء. نقدم الخدمة لنحو 400 سيدة على مدار الشهر».