محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات ورشة عمل بشأن قانون حماية المنافسة وسياساتها

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائبه، اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها، بعنوان «التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي»، والتي تعقد اليوم وغدًا الإثنين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن، "عمر فتحي، منة الله خالد، وممثلي جهاز حماية المنافسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة".

وقال المحافظ، إنه تم عقد ورشة عمل للتعريف بأحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، والذى يهدف إلى خلق مناخي تنافسي حرّ، وتطبيق القانون فيه على جميع الشركات العاملة في السوق، والذي ينعكس بالنفع على المستهلك المصري والاقتصاد ككل.

وأضاف أن سياسة الحياد التنافسي تهدف إلى أن جميع الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة منها أو الأجنبية أو شركات المملوكة للدولة أن تتنافس بشكل متكافئ وفقا لنفس الإطار التنظيمي دون أي تميز بينهم.

وأشار إلى أن سياسة الحياد التنافسي ترتكز على عدة محاور رئيسة وهي: "ضمان المساواة بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وبين الشركات الخاصة وبعضها البعض".

وخلال ورشة العمل ناقش المحاضرون الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة في تطبيق سياسة الحياد التنافسي من خلال دعم المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لمتابعة الدولة لسياسات داعمة للحياد التنافسي.

كما أنها اتخذت استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021\2025، تطبيقاً للقانون رقم 3 لسنة 2005 لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتعريف بقانون حماية المنافسة وأهدافه، والأشخاص الخاضعة له ونطاق تطبيقه، واستعراض المخالفات المنصوص عليها فيه من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها.

فيما دار النقاش حول سياسة الإعفاء الكلي وفوائدها، والخطوات التي يمكن اتباعها للتوافق مع قانون حماية المنافسة.