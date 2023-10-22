حوالي 12 ألف متظاهر في بلجيكا يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة

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طالب حوالي 12 ألف شخص شاركوا في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في الحي الأوروبي ببروكسل اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي بدعم وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء حصار إسرائيل للقطاع.

وحمل المتظاهرون لوحات إعلانية مكتوب عليها شعارات مثل "أوقفوا الإبادة" و"أوقفوا الهجمات" و"فلسطين حرة".

وردا على هجوم واسع النطاق من جانب حركة حماس، شنت إسرائيل في الآونة الأخيرة هجمات استهدفت مئات الأهداف في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع الساحلي إلى أكثر من 4650 شخصا مطلع الأسبوع. ولا يمكن التحقق من صحة الأرقام بشكل مستقل.

ونتيجة لهجمات حماس، لقي أكثر من 1400 شخص حتفه في إسرائيل.