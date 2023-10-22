خيري رمضان: منتقدو موقف مصر في حرب غزة رعاع

هاجم الإعلامي خيري رمضان، الذين ينتقدون الموقف المصري من دعم غزة، قائلا: "هناك رعاع ينتقدون موقف مصر، والهدف من ذلك هو مصر منذ البداية، ولكن موقف مصر لم يكن له مثيل ودور كبير"، منوهًا بأن البداية في إرسال المساعدات والشاحنات كانت من مصر.

وأشار "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أن مصر دعت لقمة من أجل السلام، مؤكدًا أن ما نعيشه الآن ليس وليد اليوم ولكن موجود منذ سنوات طويلة.



وأضاف خيري رمضان، أن المبعوث الألماني الذي شارك في "قمة القاهرة للسلام" أكد أن أمن إسرائيل في الأولوية، كما أنهم يطلبون من الرئيس الفلسطيني أبو مازن أن يدين المقاومة الفلسطينية، حتى يتم تصفية القضية الفلسطينية.