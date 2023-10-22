نتنياهو يحذر حزب الله اللبناني من الدخول في الحرب مع حماس

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حزب الله اللبناني من شن هجمات أقوى على إسرائيل.

وقال نتنياهو اليوم الأحد خلال تفقده القوات على الحدود مع لبنان إن "حزب الله إذا قرر دخول الحرب، فسيشتاق إلى الحرب اللبنانية الثانية"، في إشارة إلى حرب إسرائيل مع لبنان عام 2006، قائلا إنها ستكون "خطأ حياتهم".

وقال نتنياهو: "سنضربه بقوة لا يتصورها، والمعنى لحزب الله ودولة لبنان سيكون مدمرا". غير أنه قال إنه لا يمكنه القول بعد ما إذا كان حزب الله قرر "الدخول في الحرب بشكل كامل".

غير أن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، قد صرح أمس السبت أن "حزب الله" في قلب المعركة الحاصلة في غزة، وكلما نشأ ما يستدعي تدخلًا أكبر سيفعل ذلك، وطالب من يتصل بـ"حزب الله" بالقيام بوقف العدوان لكي تتوقف تداعياته واحتمالات توسعه.

وتكثفت الهجمات من لبنان منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل. وانخرط حزب الله اليوم الأحد في مزيد من القتال مع الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية. وهناك مخاوف من أن حزب الله المدعوم من إيران قد يكثف هجماته على إسرائيل. ويعتبر الحزب أكثر قوة من حماس إلى حد بعيد.

وقال نتنياهو للجنود: "أعرف أنكم فقدتم أصدقاء لكم، هذا شيء صعب للغاية، لكننا نناضل من أجل أرواحنا ومن أجل وطننا". وقال إن ذلك ليس مبالغة، مضيفا أن "هذه مسألة حياة أو موت، ويجب أن يموتوا".