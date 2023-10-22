نيس يفوز على مارسيليا ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

اعتلى فريق نيس صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مارسيليا 1 / صفر، مساء السبت، في الجولة التاسعة من المسابقة، والتي شهدت فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 3 / صفر.

ويدين نيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه إيفان جويساند الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

وأنهى فريق مارسيليا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليوناردو باليردي في الدقيقة 78.

ورفع نيس رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام سان جيرمان، وبفارق نقطتين أمام موناكو الذي يواجه ميتز في وقت لاحق اليوم الأحد.

في المقابل توقف رصيد مارسيليا عند 12 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورج 3 / صفر.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما كيليان مبابي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، وكارلوس سولر في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، تمكن سان جيرمان من تسجيل الهدف الثالث عن طريق فابيان رويز في الدقيقة 77.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بشكل مؤقت، بعدما حقق انتصاره الخامس هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

في المقابل، توقف رصيد ستراسبورج عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر، متلقيا خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة.