استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف اسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية لمسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية، حسبما أفادت تقارير إخبارية فلسطينية واسرائيلية.

وذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت " باستشهاد شاب ووقوع عدة إصابات بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم".

ووفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، فإن الهجوم أسفر عن استشهاد فلسطينين اثنين.

وعلى نفس الصعيد ، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي والشاباك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن "طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت نفقا إرهابيا تحت الأرض في مسجد الأنصار في مدينة جنين بالضفة الغربية، وقضت على خلية إرهابية تابعة لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني كانت تعتزم تنفيذ هجوم في المستقبل القريب، كما أنها نفذت سلسلة من العمليات الإرهابية في الأشهر الأخيرة" وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث أن "المسجد استخدمه الإرهابيون كمقر عمليات للتخطيط للهجمات وقاعدة لتنفيذها. وأنه خلال 'عملية البيت والحديقة'، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على بنية تحتية وأسلحة إرهابية في المسجد".