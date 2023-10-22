قائدا الشرطة والجيش بإندونيسيا يدعوان لممارسة الحق الانتخابي بصورة سلمية

دعا رئيس الشرطة الوطنية الإندونيسية الجنرال ليستويو سيجيت برابوو، وقائد الجيش الأدميرال يودو مارجونو جميع المواطنين إلى ممارسة حق الانتخاب بطريقة سلمية في الانتخابات العامة لعام 2024، حسبما ذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وقال برابوو خلال زيارة عمل إلى "مالانج سيتي" في جاوة الشرقية اليوم السبت إن إعلان عدة فئات مجتمعية لجعل انتخابات العام المقبل سلمية يعد شكلا من أشكال الاتفاق على تأمين الوضع بصورة مشتركة قبل فترة الانتخابات وخلالها.

وعلق قائلا: "آمل أن يضرب إعلان السلام هذا نموذجا وأن يتردد صداه في جميع المناطق. إذا تم تنفيذ هذا في جميع الأماكن، سيتسنى إجراء الانتخابات بسلاسة وأمان وسلام".

وأوضح أن اختلاف الآراء جزء من الديمقراطية، لكنه يجب ألا يهدد وحدة الأمة الإندونيسية.