قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة، إن الأوضاع بقطاع غزة، بالغة الصعوبة في ظل الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 10 أيام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن أغلب المخابز توقفت عن العمل باستثناء إثنين أو ثلاثة، بسبب نفاد مخزون الوقود فضلا عن المحال التجارية التي تبقى لديها مخزون قليل من السلع الغذائية والذي يكفي لأيام قليلة.

وأوضحت أن معبر رفح مر من خلاله اليوم 20 شاحنة، منهم ثلاث شاحنات محملة بالمواد الغذائية بما يعادل 50 طنا من برنامج الغذاء العالمي، هذا إلى جانب شاحنات أخرى من جانب الهلال المصري، منوهة بأنه الرغم ذلك لكن عدد الشاحنات العابرة لا يكفي احتياجات غزة المحاصرة.

وتابعت: «على الأقل هناك عدد من الفلسطينيين سيبيتون الليلة وقد تناولوا وجبة عشاء»، موضحة أن المساعدات اللي دخلت قطاع غزة، اليوم، تكفي 280 ألف شخص لمدة يوم واحد فقط، وبمثابة نقطة في بحر.

وشددت على أن هناك عددا من الدول الصديقة مستعدة للتدفق على القطاع، شريطة استدامة فتح المعبر ودخولها بشكل شامل، لافتة إلى أن الأولوية في توزيع شاحنات المساعدات، كانت للملاجئ التي تضم عدد كبير من الأسر النازحة، على أن يتم الوصول للأسر المتمسكة بوجودها في منازلها لتقديم حصص غذائية لها.

وأفادت بأن متطلبات القطاع خلال الفترة القادمة، تتطلب مرور أكثر من 100 شاحنة يوميا على الأقل، لتفريغ المناطق الحدودية المكدسة بالمساعدات، مؤكدة أن الوضع الغذائي بقطاع غزة بات على المحك، ما ينظر بمخاطر في الأمن الغذائي وهناك أيام لدخول قطاع غزة في مجاعة ما لم تستمر المساعدات في التدفق.