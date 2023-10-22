قال يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إنه تم إجراء تحقيق خاص ثبت من خلاله قيام نظام كييف ببيع أسلحة غربية حصلت عليها أوكرانيا.

ووفقا له، تم إجراء هذا التحقيق من قبل مجموعة تابعة لرئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف غاغين: "قمنا قبل عام بتنفيذ تحقيق مماثل. في ذلك الوقت عثرنا على الكثير من العروض على الإنترنت حول بيع الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا من دول الناتو. تم في الإنترنت عرض صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تظهر عينات من الأسلحة التي كانت موجودة بالفعل في الجبهة، وتم تصويرها في تشكيلات قتالية، وفي الخنادق، وكانت هناك عينات من الأسلحة التي لا تزال جديدة مختومة في علب الحفظ وصلت لتوها إلى أوكرانيا من البلدان الموردة".

ووفقا له، في مواقع البيع في السوق السوداء على الإنترنت، هناك تشكيلة كبيرة ومتنوعة - من الصواريخ إلى الأسلحة النارية الصغيرة. ويتم بيع "كل هذا السلاح لأي شخص يدفع المال ببساطة".

وقال غاغين: "في إطار التحقيق عثرنا في الشرق الأوسط على أشخاص اشتروا هذه الأسلحة فعلا. وهناك مقابلات مسجلة مع ممثلي مختلف المنظمات في الشرق الأوسط، تحدثوا فيها عن كيفية شراء شيء ما وممن ومتى. لقد تم شراء هذه الأسلحة فعلا".

وفي وقت سابق، أفاد غاغين في حديث لمراسل "نوفوستي"، بأن "بعض الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا وصلت إلى الشرق الأوسط، ويتم استخدامها الآن ضد الجنود الإسرائيليين".