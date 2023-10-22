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أنشأت وزارة البيئة، وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بقرار وزاري رقم 10 عام 2002؛ لتشجيع وتنشيط دور القيادات النسائية في وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وإعطاء دور أكبر للمرأة في المهام والأنشطة وزيادة عدد القيادات من السيدات العاملات والاهتمام بدور المرأة في أنشطة الفروع الإقليمية.

وفي ضوء ذلك تستعرض "الشروق" تفاصيل مبادرات البيئة؛ للحفاظ على وحدة المرأة وتكافؤ الفرص، وفقًا لوزارة البيئة:

- تهدف وحدة المرأة وتكافؤ الفرص إلى نشر الوعي البيئي بين قيادات المرأة.

- المساعدة في تكوين جمعيات أهلية نسائية تشارك في مشروعات حماية البيئة بالمحافظات.

- الاهتمام بالمرأة الريفية وتفعيل دورها في حماية البيئة الريفية.

- تنظيم برامج تدريبية وأنشطة للفتيات في مجال حماية البيئة.

- وضعت الوحدة إطار عام لإستراتيجية المرأة والبيئة من خلال مؤتمرها الأول تحت عنوان: "إستراتيجية قومية للمرأة والبيئة والتنمية" والذي تلته العديد من المؤتمرات الإقليمية والتي ركزت على رسم الخطوط العريضة؛ لخطط العمل بأقاليم الجمهورية المختلفة وطبقاً للظروف البيئية.

- وضع المرأة ومشاركتها في العمل البيئي.

- رأت الوحدة أهمية العمل على محورين هما مراعاة النوع الاجتماعي في منظومة العمل الإداري بجهاز شئون البيئة.

- إدراج المساواة في النوع الاجتماعي كمبدأ رئيسي؛ لضمان تحقيق الاستدامة البيئية في السياسات والخطط البيئية.



- قامت الوحدة بالعديد من الأنشطة لتحقيق أهدافها من أهمها إعداد دورات تدريبية عن مفهوم النوع الإجتماعي وأهميته في العمل البيئي.

- تنفيذ حملة للتوعية بأهمية الدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة بكل محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة الجهات المعنية بقضايا البيئة والمرأة والمشاركة المجتمعية في كل محافظة.

- التعاون في برنامج تطهير مواقع التلوث بالرصاص بشبرا الخيمة، والذي يهدف للحد من الآثار الصحية الناتجة عن التلوث بالرصاص لكل من المرأة والطفل.

- أنشأت الوحدة مراكز الوعي البيئي والتي تعمل على نشر الوعي البيئي لدى المرأة وخاصة في المناطق الريفية؛ للنهوض بها في مجال الحفاظ على البيئة وحماية مواردها.

- التعاون مع مشروع دعم المبادرات البيئية في مراحل دمج مبادئ النوع الاجتماعي في مجال عمل الجمعيات الأهلية المدعمة من قبل المشروع.

- ترفع الوحدة قدرات العاملات بالجهاز بترشيحهن في العديد من الدورات التدريبية؛ للنهوض بمستوى أدائهن في العمل ودعم خبراتهن.

- تنظيم العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات وورش العمل في مجالات دور المجتمع وخاصة المرأة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الإستدامة البيئية.

- المشاركة في العديد من المحافل الإقليمية والدولية؛ لعرض تجربة مصر في تحفيز المجتمع للمشاركة في المشروعات البيئية.

- إنشاء موقع إلكتروني مدعم بقاعدة بيانات للنوع الاجتماعي وعلاقته بالموارد المائية.

- وضع المؤشرات الخاصة بتحقيق مبدأ التكافؤ في إدارة الموارد المائية في ضوء البيانات المتاحة في هذا المجال، من خلال مشروع إدماج أبعاد النوع الاجتماعي في تحسين وإدارة الموارد المائية بدول حوض البحر المتوسط.

- أولت الوحدة اهتماما خاصا بالمناطق الريفية والعشوائية، حيث تم مراعاة عند اختيار مواقع تنفيذ البرامج على أن تكون من المناطق الأكثر احتياجا من حيث المشكلات البيئية.