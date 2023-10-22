القلق يتملك مزارعين لبنانيين بعد التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

بعد حرائق غابات بفعل هجمات إسرائيلية، يخشى مزارعون في جنوب لبنان على محصولهم من الزيتون، وأدت الهجمات في المنطقة الحدودية إلى نشوب حرائق في العديد من الحقول في لبنان مساء أمس السبت.

وأدى القصف العنيف في اندلاع العديد من الحرائق مساء أمس، في العديد من الحقول في القطاعات الشرقية والغربية، ما دفع بعض المزارعين الذين عادة ما يقومون بحصد محصولهم من الزيتون في مثل هذا الوقت للتعبير عن قلقهم.

وقال عمدة بلدة الضهيرة عبدالله الغريب، إن من الصعب تقدير مساحة الحقول المحروقة في هذه المرحلة، لكنه أشار إلى أن المزارعين الذين لم تتعرض حقولهم للاحتراق، يخشون من المجازفة بالتواجد في أراضيهم خوفا من وجود قذائف لم تنفجر.

وقال أبو محمد، وهو مزارع لبناني، عبر الهاتف من قرية الحولة القريبة من الحدود الإسرائيلية: "نخسر حقولنا ومحصول الزيتون لهذا العام أيضا".

وتابع أبو محمد، الذي استخدم اسما مختلفا عن اسمه الحقيقي، بسبب مخاوف أمنية إن "الناس في كل الجنوب سيخشون الذهاب إلى حقولهم، خوفا من أن تستهدفهم القوات الإسرائيلية وتشتبه في أنهم من مقاتلي حزب الله".

وقال حسن دبوق، وهو عضو في اتحاد بلديات قضاء صور الساحلية بجنوب لبنان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم يأوون بالفعل حوالي 4900 لاجئ فروا من قراهم بسبب القصف الإسرائيلي الأخير.

وقال إن "هؤلاء هم أسر بالأساس، وبعضهم خسر حقوله في الحرائق التي اندلعت أمس السبت وقبل ذلك".

ويعاني القرويون بجنوب لبنان بالفعل من تداعيات الأزمة الاقتصادية اللبنانية، التي شهدت خسارة الناس مدخرات حياتهم في البنوك.

ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت في عام 2019 بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ منتصف الثمانينات. ومنذ عام 2019، خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها.

وقال دبوق إن التوترات الأخيرة على طول الحدود جاءت فقط لتزيد من مخاوفهم.

وقال: "نأمل أن يستطيع هؤلاء أن يعودوا إلى ديارهم وحقولهم".

وجاء القصف الإسرائيلي الآخذ في الاتساع على مناطق في جنوب لبنان بعدما كثفت جماعة حزب الله الموالية لإيران هجماتها على القوات الإسرائيلية، وشمال إسرائيل ومواقع عسكرية بالقرب من الحدود اللبنانية.

وبدأت إسرائيل هجمات جوية واسعة النطاق على قطاع غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر على بلدات حدودية إسرائيلية في جنوب البلاد.

ومنذ ذلك الحين، باتت حوادث العنف أمرا أكثر تكرارا على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مع سقوط قتلى بالفعل على كلا الجانبين.

يشار إلى أن مسئولين إسرائيليين حذرو ا حزب الله من أنه سيدفع ثمنا باهظا حال فتح جبهة أخرى مع بلادهم، فيما يواجهون حركة حماس.