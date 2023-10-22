تعليم المنيا: تفعيل مبادرة «وطني» داخل المدارس للتعريف بإنجازات حياة كريمة

صرح الدكتور علي عبدالسلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي مشروع القرن للألفية الجديدة، وأيقونة مصرية للجمهورية الجديدة.



كما أكد أن تعليم المنيا، بقيادة حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، فعل مبادرة "وطني" داخل المدارس، تحت شعار "إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق".



وأوضح مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أن تفعيل مبادرة وطني، يأتي للتعريف بحياة كريمة يوميا داخل مدارس المنيا، حيث ألقت أسرة الإعلام التربوي بعدد من مدارس إدارة المنيا كلمة في برنامج الإذاعة المدرسية عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في خطوة لتعريف الأجيال بمجهود الدولة في سبيل تغيير واقع الريف المصري، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.



وأضافت نجلاء الكاشف، مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة المنيا التعليمية، ومنسق عام مبادرة وطني، أن المبادرة تم تفعيلها فعليا بمدارس "السادات الثانوية بنات، صفط اللبن الثانوية المشتركة، ابني بيتك المرحلة الثانية للتعليم الأساسي، مجمع شلبي للتعليم الأساسي، مدرسة امتداد 840 فدان للتعليم الأساسي، الحوارنة الإعدادية، علي بن أبي طالب، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية"، حيث تم إلقاء كلمة في الإذاعة المدرسية عن مبادرة حياة كريمة.



جدير بالذكر، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وتحول جذري للريف المصري، وتسهم في توفير احتياجات القرى من البنية الأساسية والخدمات العامة.