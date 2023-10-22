عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد البحث عن ناجين بعد قصف الاحتلال لمنازل في رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد 32 مواطنا فلسطينيًا، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت «وفا» بأن 16 مواطنا استشهدوا جراء غارتين شنهما طيران الاحتلال على منزلين يعودان إلى عائلتي جابر، وأبو القمصان في شمال قطاع غزة، وتم نقل الشهداء والجرحى الى مستشفى الشهيد كمال عدوان، في جباليا شمال القطاع.

وأضافت أن 15 مواطنا ارتقوا، وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على ثلاثة منازل في مدينة رفح جنوب القطاع، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.

ولفتت إلى استشهاد الصحفي رشدي السراج، وإصابة عدد من أفراد عائلته في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

ويذكر أن العدوان الإسرائيلي يتواصل لليوم الـ16 على التوالي، مستهدفا بشكل أساسي المنازل المأهولة، وموقعا المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين، إضافة الى تدمير في المنازل والبنية التحتية.