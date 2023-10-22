محافظ شمال سيناء يبحث احتياجات المنشآت الرياضية في العريش

تفقد اليوم الأحد، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، نادي اتحاد سيناء بمدينة العريش.

وتأتي الزيارة لبحث آليات استغلال هذه المنشآت والوقوف على مدى احتياجاتها، للاطلاع عن قرب على هذه المنشآت الرياضية والوقوف على الاحتياجات الخاصة بكل منشأة رياضية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض استكمال هذه المنشآت الرياضية، بإعادة إنشاء وتطوير شامل، والذي سوف يمثل إضافة كبيرة للبنية الشبابية والرياضية بشمال سيناء.

وأكد "عبد الوهاب"، أن عملية إنشاء والتطوير البنية التحتية، تمثل أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خصيصًا في ضوء حرص الوزارة على التوسع بإتاحة المنشآت الشبابية والرياضية التي تتيح الخدمات، وتنفيذ أنشطة وفعاليات الوزارة للنشء والشباب، وجذب للفرق الرياضية، والبطولات الرياضية من جميع المحافظات.

ورافق المحافظ، خلال الجولة اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، واللواء مصطفى محمد مصطفى وكيل وزارة لشئون لمكتب المحافظ.