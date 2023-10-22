السفير ماجد عبدالفتاح: مجلس الأمن أصدر 80 قرارا حول القضية الفلسطينية دون تنفيذ

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن «الحرب في أوكرانيا أدت إلى نوع من التحزب المنقطع النظير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن العلاقات بين الجانبين توطدت بشكل كبير يعكس التوافق في المصالح بين الطرفين، وانعكس على مواقفهم في التعامل مع القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن بعض الدول كانت أكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية مثل فرنسا وألمانيا، قائلًا إن «المملكة المتحدة والولايات المتحدة تتخذان موقفًا مشددًا تجاه القضية، بحكم أنهما كانتا قوتين استعماريتين سابقتين، ووعد بلفور وغيرها من الأحكام التاريخية».

وأوضح أن «الزيارات الرئاسية المصرية كانت دائمًا ما تتجه إلى فرنسا وألمانيا فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وتعود بنتائج جيدة جدًا».

وأشار إلى أن «دول شرق أوروبا كرومانيا وكرواتيا وسلوفينيا، كانت تؤيد الحق الشرعي الفلسطيني وتطالب بتحقيق المطالب الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ونوه إلى أن تلك المواقف تشهد حالة من التراجع لعدد من الأسباب؛ بعضها داخلي فلسطيني نتيجة التناحر بين الفصائل، وأخرى خارجية، معقبًا: «نقاوم هذا التيار ونعيد تلك الدول للتيار الرئيس الذي يقود لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة».

وأعلن عن صدور 80 قرارًا لمجس الأمن حول القضية الفلسطينية ولم ينفذ أيًا منها، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن المجلس لديه من السلطات التي تساعده على تنفيذ قراراته.

وأرجع ما يحدث في غزة حاليًا إلى غياب الأفق السياسي، مضيفًا: «الولايات المتحدة أهملت الوضع في الشرق الأوسط، واتجهت للتعامل مع التحديات القادمة من الصين وروسيا وإيران، واستفردت إسرائيل باتخاذ القرار، إضافة إلى حالة التحزب بسبب أوكرانيا التي أدت إلى قدر أكبر من الوحدة».