زراعة الشرقية: حصاد 273 ألف فدان أرز حتى الآن

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أن إجمالي ما تم حصاده حتى اليوم بلغ 273 ألفا و478 فدان أرز، مشيرًا إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألفا و622 فدانا، أصناف "سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300، هجين مصر 1".

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تمامًا والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى والتاكد من خلوها من أي إصابات حشرية.