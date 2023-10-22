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متاحف قطر تنضم لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

د ب أ
نشر في: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 10:53 م | آخر تحديث: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 10:53 م

أعلنت متاحف قطر اليوم، عن أنها أصبحت عضوًا منتسبًا في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح بيان رسمي صادر عن متاحف قطر اليوم بالدوحة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن الإعلان الرسمي بالانضمام صدر خلال الدورة الخامسة والعشرين لمنظمة السياحة العالمية التي انعقدت في أوزبكستان في 19 أكتوبر الجاري.

وقال محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمتاحف قطر بالمناسبة: "فخورون بالإعلان عن انضمام متاحف قطر إلى منظمة السياحة العالمية، وهذا خير دليل على مساهمتنا في قطاع السياحة المستدامة. وتعكس عضوية متاحف قطر التزامنا كمؤسسة بالمساهمة في المشهد السياحي من منظور ثقافي وذلك من خلال تطوير المتاحف وتنشيط المواقع الاثرية. ونتطلع إلى تنمية سبل التعاون مع جميع الأعضاء في هذه المنظمة الدولية المرموقة".

وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تعزيز السياحة الثقافية في قطر، وتحفيزا على تطوير مجموعة غنية من المتاحف والمعالم الثقافية، واستضافة المؤتمرات والمعارض ذات المستوى العالمي. كما يتيح الانضمام لعضوية المنظمة لمتاحف قطر فرصًا وافرة للترويج للسياحة باعتبارها محرك للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية.


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