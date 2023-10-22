رئيس المجلس الأوروبي: قررنا زيادة المساعدات للفلسطينيين ثلاثة أضعاف

توجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تنظيم مثل هذا المؤتمر.

وأضاف خلال لقاء خاص له عبر تطبيق «زووم»، لبرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن النقطة الأهم في قمة القاهرة للسلام، هو استماع كلا منهم إلى الآخر ومن زوايا مختلفة ووجهات نظر مختلفة، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية كان هناك حاجة إجماع على بذل المزيد من الجهود لمضاعفة هذه المساعدات.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى ثلاث أضعاف، وهو ما يمثل أولوية أولى ومهمة جدا وأيضا وصول المساعدات للفئات التي تعاني من نقص هذه الاحتياجات.

وبسؤاله عن التقارير التي خرجت في بداية الأزمة الفلسطينية عن وقف الاتحاد الأوروبي المعونات للفلسطينيين، في الوقت الذي تحدث فيه عن مضاعفة المساعدات، شدد على أن رؤساء الدول الحكومات في الاتحاد الأوروبي كان لديهم قرار وهو الحفاظ على تطور وتقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين كنقطة أولى مع ضمان عدم وصولها إلى من أسماهم بالجماعات الإرهابية.

وعن كيفية إيصال المساعدات لقطاع غزة، في ظل التعنت الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا الأمر، أشار إلى أنه تم تحديد قناة أو مد جسر لوصول المساعدات الإنسانية لمصر ومن ثم وصولها فور فتح المعبر إلى تقديم هذه المساعدات الإنسانية للقطاع، منوها أنه عقد عدة اجتماعات مهمة مع ممثل الأمم المتحدة غوتيرش، والتغلب على التحديات بأرض الواقع بأسرع وقت ممكن.

وتابع: «نعمل على قدم وثاق ووصلنا إلى اتفاق بفتح أمام 20 شاحنة، هم ليسوا كافيين ولكن وهناك عمليات فحص وتفتيش؛ لعدم استغلالها من جانب الإرهابيين أو بعض الجماعات النشطة كما قلت من قبل»- على حد قوله.